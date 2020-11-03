مليشيات الانتقالي تعتقل أكاديمي بسقطرى على خلفية موقفه المناهض للإنقلاب

اعتقلت، مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمحافظة سقطرى، اليوم الثلاثاء، أكاديمي وقيادي في الائتلاف الوطني الجنوبي، بعد يومين من اعتقال مسؤول حكومي.



وقال مسؤول محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحي مليشيات الإنتقالي الإماراتي، اعتقلوا، اليوم، أستاذ الأدب بكلية التربية بسقطري، أحمد سالم العامري".



وأضاف،"إن العامري اعتقل من وسط كليةالتربية، ومن أمام طلابه، على خلفية مواقفه المناهضة للإمارات والمليشيا".



وأدان بيان صادر الائتلاف الوطني الجنوبي، اعتقال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بفرعه في سقطرى، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الاستفزازات التي طالت الدكتور العامري وسوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم.



وحذّر البيان مليشيات الانتقالي من مغبة الإقدام على اعتقال رموز الائتلاف وقياداته وأعضائه.



والأحد، اعتقلت مليشيا الانتقالي، مدير ميناء سقطرى من مقر عمله، واقتادوه إلى أحد المعسكرات التابعة لهم.



والخميس الماضي، وصلت خلية يتزعمها ضباط إماراتيون، هدفها الاشراف على حملة اختطافات لموالين للشرعية، وإفراغ مؤسسات الدولة من المؤيدين للشرعية.



