اغتيال قائد عسكري بارز في مأرب (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قائد عسكري في القوات الخاصة ومرافقه، مساء الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية كان يستقلها في مدينة مأرب (شمال شرق اليمن).
وقال مصدر محلي إن عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري للقيادي في قوات الأمن الخاصة بشبوة المقدم جهاد قرحان قرب محطة بن معيلي بمأرب ما أدى الى مقتله ومرافقه فيصل الطوسلي.
ولم تعلن أية جهة حتى اللحظة مسئوليتها عن الحادثة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة مأرب قد تمكنت من إبطال عدة عبوات ناسفة خلال الأشهر الماضية قبل انفجارها.
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