قيادة انتقالي غيل باوزير تزور عدد من روّاد الحركة النضالية بالمديرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الخليج 365 - غيل باوزير
زارت قيادة المجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير عدد من روّاد الحركة النضالية بالمديرية.
واطمأنت قيادة المجلس على صحة المناضلين/ عمر جمعان بافطيم وعمر هادي الجابري وعبيد سعيد بامطرف كل على حِدة ،مشيدة بالأدوار النضالية التي لعبتها خلال فترة الزخم الثوري منذ انطلاقة الثورة الجنوبية الأولى في الرابع عشر من اكتوبر سبعة وستين وتسعمائة والف للميلاد وحتى انطلاقة الحراك الجنوبي في السابع من يوليو تموز سبعة والفين للميلاد باعتبارهم ابرز مؤسسي هذه الحركة الثورية.
واكدت ان هذه الشخصيات تمتلك رصيد نضالي زاخر شكّلت رافدا حقيقيا من روافد الثورة الجنوبية التحررية الطامحة الى نيل الإستقلال واستعادة الدولة ، مشيرة إلى أن هذه الزيارات قد تم اقرارها في الربع الأول من العام الجاري وجمّدت نظرا لما مرت به البلاد من وضع صحي استثنائي المتمثل في جائحة كورونا كوفيد 19.
وتأتي هذه الزيارات التفقدية لمناضلي المديرية تجسيدا لرد الإعتبار لتلك الهامات الوطنية التي قدمت جُلّ طاقاتها الفكرية من اجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحقق يوم بعد آخر.
من جهته اعرب بافطيم والجابري وبامطرف عن ارتياحهم الشديد لهذه الزيارة من قبل قيادة انتقالي غيل باوزير مؤكدين وقوفهم الكامل والمطلق مع القيادة وتقديم اوجه الدعم المعنوي والمشورة للارتقاء بعمل المجلس إلى المستوى المنشود.
هذا وسادت اجواء هذه الزيارات طابعا انسانيا بحتا عكست روح الإهتمام الكبير لهذه الشخصيات الوطنية والنضالية.
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