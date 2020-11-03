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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا اليوم الثلاثاء 

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا اليوم الثلاثاء 

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء، وقد جاءت كالتالي:

سعار الشراء

السعودي: 220

الدولار: 838

الدرهم: 223

اسعار البيع

السعودي: 221.5

الدولار:   844

الدرهم: 227

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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