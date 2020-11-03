شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء، وقد جاءت كالتالي: سعار الشراء السعودي: 220 الدولار: 838 الدرهم: 223 اسعار البيع السعودي: 221.5 الدولار: 844 الدرهم: 227 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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