شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني.. اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الخليج 365 - خاص ارتفعت أسعار الذهب في بلادنا، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 2213,868 ريال$55.39 الذهب عيار 2113,237 ريال$52.88 الذهب عيار 1811,346 ريال$45.32 الذهب عيار 148,825 ريال$35.25

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