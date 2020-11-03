شكرا لبحثكم عن خبر لقور يبشر موظفي الشرعية بايام سوداء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال السياسي والكاتب المعروف الدكتور حسين لقور أيام سوداء ستاتي على موظفي الشرعية .

وقال لقور في تغريدة على " تويتر " إذا كل هذا النياح على الشرعية من موظفي الشرعية و الجماعة على تشكيل حكومة شراكة مع الانتقالي الجنوبي فكيف سيكون صراخهم و عويلهم لٍما سياتي عقب ذلك .

وأضاف حتما هناك من سيفقدون امتيازاتهم و فرص النهب في المال العام ستأتي عليهم ايام سوداء .

وتابع قائلا : علمنا التاريخ ان من لم يراهن على شعبه يصبح شريد .