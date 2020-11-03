شكرا لبحثكم عن خبر لقور يبشر موظفي الشرعية بايام سوداء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال السياسي والكاتب المعروف الدكتور حسين لقور أيام سوداء ستاتي على موظفي الشرعية .
وقال لقور في تغريدة على " تويتر " إذا كل هذا النياح على الشرعية من موظفي الشرعية و الجماعة على تشكيل حكومة شراكة مع الانتقالي الجنوبي فكيف سيكون صراخهم و عويلهم لٍما سياتي عقب ذلك .
وأضاف حتما هناك من سيفقدون امتيازاتهم و فرص النهب في المال العام ستأتي عليهم ايام سوداء .
وتابع قائلا : علمنا التاريخ ان من لم يراهن على شعبه يصبح شريد .
كانت هذه تفاصيل خبر لقور يبشر موظفي الشرعية بايام سوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.