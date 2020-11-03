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الأخبار السعودية تمنع اطلاق هذا الاسم على المواليد الجدد بفتوى شرعية يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارالسعودية تمنع اطلاق هذا الاسم على المواليد الجدد بفتوى شرعية [email protected] ذكرت وسائل اعلام سعودية الاثنين أن إدارة الأحوال المدنية في المملكة منعت اطلاق اسم "ملاك" على المواليد الجدد بفتوى شرعية. . روابط ذات علاقة منع طائرات اليمنية من المبيت في مطارات اليمن ومسؤول يتحدث عن ”تدمير ممنهج للرموز السيادية“ السعودية تثير جدلاً ببرقيتين من الملك وولي عهده للرئيس الجزائري الهند غاضبة من السعودية وبقوة بسبب 20 ريالا اعتقالات مفاجئة في السعودية لضباط بوزارتي الدفاع والداخلية..ومصدر مسئول يكشف السبب !

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