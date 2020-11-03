شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة.. تأخر اعلان الحكومة الجديدة بسبب مطالبة حزب الاصلاح بمنحه هذه الوزارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر محلي الاثنين ان تظلمات قدمها حزب الاصلاح اليمني تسببت في تأخير اعلان حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض. وقال المصدر ان حزب الاصلاح يطالب منحه وزارة الاتصالات . وأشار المصدر في افادة لصحيفة "عدن الغد" ان مشاورات مكثفة تجرى حاليا لاعلان الحكومة وتجاوز هذه الاشكالية .

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