شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تستحوذ على مقاعد المهمشين الدراسية في جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ عدد من الطلاب من فئة (المهمشين) وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وفي الوقفة أوضح الطلاب، بأنهم يطالبون بحقوقهم، بعد أن أحرمتهم المليشيا الحوثية، من منح دراسية مجانية في جامعة صنعاء، كانت مخصصة لهم منذ سنوات.

وكشف رئيس ‏الاتحاد الوطني للمهمشين نعمان الحذيفي، بأن المليشيات حرمت الطلاب من التعليم الجامعي، بعد أن سعينا إلى تمكينهم بأكثر من مقعد جامعي.

وأوضح في صفحته على “تويتر” بأن قيادة جامعة صنعاء منحت الطلاب المهمشين مقاعد في الجامعة، إلا أن سيطرة المليشيا “أحرمت شبابنا من مواصلة تعليمهم لإجبار الذكور منهم على الالتحاق ببرامج الدمج الاجتماعي بالمقابر”.

ويأتي الإجراء الحوثي بحق المهمشين كدليل على تجنيدهم، وإجبار على القتال معهم، وأنها خصصت لهم برامج تجنيد خاصة، مطلقة عليهم “أحفاد بلال” مزايدة في أنهم يحصلون على حقوقهم، في الوقت الذي تحرمهم من أي حق لهم.