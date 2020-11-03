شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة : يوضح موعد فتح العمرة أمام اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الاستاذ طارق غالب القرشي وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة إلى عموم المواطنين الأعزاء الذين يتساءلون عن موعد فتح العمرة للشعب اليمني. ويضيف نؤكد لكم بأنه وبسبب جائحة كورونا تم اقرار العديد من الاجراءات الاحترازية والتنظيمية. ويشير القرشي تم استئناف فتح العمرة تدريجياً لبعض الدول. ولفت بالقول نتوقع أن يتم فتح العمرة أمام اليمنيين مطلع العام القادم 2021 م أي بعد حوالي شهرين من الآن. واختتم قائلا سيتم الإعلان حينها بمختلف وسائل الإعلام بإذن الله.

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