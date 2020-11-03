شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عناصر حوثية بينها مؤيد غلاب الملقب بابوداؤد، وفليحان مارش قتلا، في وادي جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبأنت

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم اثنين من القيادات الميدانية، في مواجهات مع الجيش الوطني شمال تعز اليوم.

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية "سبأ": ان القائد المتحوث مؤيد غلاب الملقب بابوداؤد، وفليحان مارش قتلا، في وادي جديد بجبهة الاربعين شمال المدينة، حيث تدور مواجهات عنيفة بين المليشيا وابطال الجيش الوطني.

وأشار المصدر الى أن عدد من عناصر المليشيا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في المواجهات الدائرة في جبهة الاربعين منذ يومين حيث تكبدت المليشيا خسائر فادحة في الارواح والمعدات.