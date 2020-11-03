إغلاق محلات لبيع المبيدات الزراعية بمديرية ارحب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أغلقت الإدارة العامة لوقاية النباتات بالتنسيق مع مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء ، سته محلات لبيع مبيدات زراعية ممنوعة و مهربة ومنتهية الصلاحية في مديرية ارحب .

وأوضح مصدر في الإدارة العامة لوقاية النباتات أن عملية الإغلاق جاءت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عقب النزول الميداني المفاجئ للتفتيش على محلات بيع المبيدات، والتي أثبت وجود كميات من المبيدات الممنوعة والمهربة ومنتهية الصلاحية بداخلها.

وأشار المصدر الى أن كميات المبيدات المضبوطة شملت ٤١ صنفا مابين ممنوعة ومهربة ومنتهية الصلاحية.

واكد ” الإعلام الزراعي والسمكي” أن دخول وتداول هذه الكميات الممنوعة و المهربة والمنتهية الصلاحية، تشكل كارثة من حيث أضرارها الكبيرة على البيئة والزراعة والصحة بشكل عام.

ولفت الى أنه تم ضبط تلك المبيدات وإحالتها لاستكمال الإجراءات القانونية.. داعياً الجهات المعنية إلى عدم التهاون مع المخالفين والمتورطين في تهريب ودخول المبيدات الممنوعة.