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ضبط سيارة محملة ذخائر في نقطة تفتيش تابعة للواء 185 مشاة بأبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط سيارة محملة ذخائر في نقطة تفتيش تابعة للواء 185 مشاة بأبين

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

ضبط سيارة محملة ذخائر في نقطة تفتيش تابعة للواء 185 مشاة بأبين

الخليج 365

ضبط افراد اللواء 185 مشاة بمحافظة أبين سيارة تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مديرية أحور .

 

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وقال قائد اللواء 185 مشاة العميد / أحمد منصور المرقشي ، أن أفراد اللواء 185مشاة تمكنوا من القبض على سيارة نوع (كورلا) تحمل ذخائر متنوعة في تمام الساعة الـ 12 في منتصف الليل .

 

وأضاف العميد / المرقشي أن السيارة كانت في طريقها إلى مديرية أحور وقام الأفراد بضبطها .

 

الجدير بالذكر أن افراد اللواء 185 مشاة قد أحبطوا عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات .

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