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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط سيارة محملة ذخائر في نقطة تفتيش تابعة للواء 185 مشاة بأبين
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الخليج 365
ضبط افراد اللواء 185 مشاة بمحافظة أبين سيارة تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مديرية أحور .
وقال قائد اللواء 185 مشاة العميد / أحمد منصور المرقشي ، أن أفراد اللواء 185مشاة تمكنوا من القبض على سيارة نوع (كورلا) تحمل ذخائر متنوعة في تمام الساعة الـ 12 في منتصف الليل .
وأضاف العميد / المرقشي أن السيارة كانت في طريقها إلى مديرية أحور وقام الأفراد بضبطها .
الجدير بالذكر أن افراد اللواء 185 مشاة قد أحبطوا عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات .
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