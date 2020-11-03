عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط سيارة محملة ذخائر في نقطة تفتيش تابعة للواء 185 مشاة بأبين

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

الخليج 365

ضبط افراد اللواء 185 مشاة بمحافظة أبين سيارة تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مديرية أحور .



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وقال قائد اللواء 185 مشاة العميد / أحمد منصور المرقشي ، أن أفراد اللواء 185مشاة تمكنوا من القبض على سيارة نوع (كورلا) تحمل ذخائر متنوعة في تمام الساعة الـ 12 في منتصف الليل .

وأضاف العميد / المرقشي أن السيارة كانت في طريقها إلى مديرية أحور وقام الأفراد بضبطها .

الجدير بالذكر أن افراد اللواء 185 مشاة قد أحبطوا عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات .