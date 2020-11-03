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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 7 مدنيين بقصف حوثي شمال وشرق تعز الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الخليج 365 أصيب سبعة مدنيين، بينهم نساء، الإثنين، نتيجة قصف عنيف شنته مليشيات الحوثي، على الأحياء السكنية شمال وشرق مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية قصفت بالدبابات والمدافع، أحياء الجمهوري، والكمب، والثورة، شرقي مدينة تعز. وأضاف المصدر ان استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات، الأحياء السكنية في منطقتي عصيفرة، ووداي القاضي، شمال مدينة تعز. واوضح المصدر ان القصف أسفر عن إصابة سبعه مدنيين، من بينهم، إصابة معلمة قرآن كريم واثنتين من طالباتها جراء قصف حوثي لمسجد الشافعي بمنطقة وادي القاضي.

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