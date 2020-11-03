محافظ صعدة يطلع على الأضرار التي خلفها العدوان في مجمع الحرية التربوي بحيدان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

إطلع محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة محمد حسين بيضان والوكيل للشؤون الصحية عبدالله القاسمي على الأضرار التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي بمجمع الحرية التربوي في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

واستمع الزائرون من مدير عام مديرية حيدان الشيخ صالح فاضل إلى شرح عن الأضرار التي تعرض لها المجمع جراء استهدافه بغارات من قبل طيران العدوان.

وخلال الزيارة ابدى محافظ صعدة استعداده لإعادة بناء المجمع للتخفيف من معاناة الطلاب والذي يبلغ عدد الطلاب فيه أكثر من ألف طالب.. مثمنا الجهود التي يبذلها الجانب التربوي بالمديرية في مواصلة تعليم الطلاب لنجاح العملية التعليمية.. حاثا الطلاب الى بذل مزيداً من الجد والاجتهاد والمثابرة لتحقيق اعلى المستويات العلمية.

وأكد المحافظ ان المديرية تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من الجهات المعنية نتيجة تعرضها للقصف الجوي من قبل العدوان الأمريكي السعودي الذي أدى إلى تدمير كل البنى التحتية والمراكز الصحية والمدارس والخطوط الاسفلتية والترابية دون استثناء.