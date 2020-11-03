مجلس القضاء يقر معاقبة أحد القضاة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي ، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الاجتماع استمع المجلس إلى إحاطة رئيس المجلس بشأن مخرجات اللقاء التنسيقي بين القيادات القضائية والأمنية، فيما يتعلق بتحسين أداء أجهزة المنظومة العدلية بما يحقق الغايات المنشودة للشعب اليمني.

ووافق المجلس على إيقاع العقوبة التأديبية بحق أحد القضاة نظرا لمخالفة واجباته الوظيفية وفقا للقانون .

Advertisements

واطلع المجلس، على المقترح المتعلق بإنشاء بعض النيابات الابتدائية في محافظة حجة وكلف النائب العام ورئيس هيئة التفتيش بدراسة المقترح والرفع بالنتائج إلى المجلس في الاجتماع القادم.

كما وافق المجلس على ترشيحات رئيس هيئة التفتيش القضائي بنقل بعض القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية في بعض المحافظات وفقا للاحتياج.

كما اطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

وأقر المجلس محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.