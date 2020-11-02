شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل الكثيري يطلع على استعدادات العون المباشر لتنفيذ مشروع تطوير مياه قسم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ، اليوم على استعدادات جمعية العون المباشر الكويتية لتفيذ مشروع بناء خزان سعة 400 متر مكعب وشبكة تمديدات لمشروع مياه قسم الأهلي بمديرية تريم.



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي من مسؤول مشاريع المياه والانشاء بمكتب الجمعية باليمن أحمد ماهر بأن المشروع سيتم تنفيذه خلال فترة ثلاثة أشهر ونصف باشراف مشترك بين الادارة العامة لمياه الريف والصحة وجمعية العون المباشر الكويتية..لافتا بأن المشروع سيعمل على تطوير البنية التحتية لمشروع مياه قسم الأهلي، ومواكبة الطلب المرتفع نتيجة التوسع السكاني.

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