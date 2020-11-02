اختتام برنامح الدورات التوعوية في السلامة المهنية لمنتسبي القطاع الصحي والنظافة بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتم بمدينة تريم محافظة حضرموت ، اليوم، برنامج الدورات التوعوية والتدريبية الخاصة بالسلامة المهنية لمنتسبي صندوق النظافة والتحسين، ومنتسبي القطاع الصحي بالمديرية.



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وشدد مدير عام مديرية تريم خالد هويدي ،على المشاركين ضرورة عكس ما تلقوه من معارف واجرءات للسلامة المهنية في تعزيز الأمن والسلامة أثناء تأدية أعمالهم ومهامهم.

وهدفت الدورة ، الى اكساب 90 فرداً من منتسبي القطاع الصحي و صندوق النظافة والتحسين بمديرية تريم مهارات السلامة المهنية وتعريفهم بدورهم في توعية المجتمع ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.