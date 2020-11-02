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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام برنامح الدورات التوعوية في السلامة المهنية لمنتسبي القطاع الصحي والنظافة بتريم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اختتم بمدينة تريم محافظة حضرموت ، اليوم، برنامج الدورات التوعوية والتدريبية الخاصة بالسلامة المهنية لمنتسبي صندوق النظافة والتحسين، ومنتسبي القطاع الصحي بالمديرية.
وشدد مدير عام مديرية تريم خالد هويدي ،على المشاركين ضرورة عكس ما تلقوه من معارف واجرءات للسلامة المهنية في تعزيز الأمن والسلامة أثناء تأدية أعمالهم ومهامهم.
وهدفت الدورة ، الى اكساب 90 فرداً من منتسبي القطاع الصحي و صندوق النظافة والتحسين بمديرية تريم مهارات السلامة المهنية وتعريفهم بدورهم في توعية المجتمع ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.
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