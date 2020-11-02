توقيع مذكرة تعاون فني بين هيئتي الأدوية والمواصفات والمقاييس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني المشترك بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات المقاييس وضبط الجودة.

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وهدفت المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي لهيئة الأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري والمدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس المهندس حديد الماس، إلى تعزيز مجالات التعاون الفني والرقابي المشترك، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الهيئتين منها التعاون في مجال الفحص والاختبار والبحوث والتطوير وقواعد البيانات والمعلومات، بما يحقق خدمة حماية وسلامة المستهلك وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما هدفت المذكرة إلى تبادل المعلومات والمطبوعات والمراجع والمواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والخليجية والدولية وتبادل الخبرات والتنسيق لإقامة وتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة مشتركة تخدم مجال العمل الفني ودعوة كل طرف الآخر للمشاركة وحضور المؤتمرات العلمية والفنية ذات العلاقة والعمل المشترك.