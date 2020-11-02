أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 وهي كالتالي :

القوات الحكومية تهاجم مواقع مليشيا الحوثي شمال مدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/511092/ "تيديكس" ينشر بيانا توضيخيا بشأن فعالية سيئون https://www.elyamnelaraby.com/511094/ مقتل إمرأة قنصاً وإصابة طفل بجروح خطيرة بمقذوف متفجر أطقلته المليشيات بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/511104 يعد من أبرز قيادات ذراع إيران.. مصرع ركن استطلاع جبهات الحوثيين بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/511108/ Advertisements مجهولون يستهدفون منظمة فرنسية في عدن بقنبلة صوتية https://www.elyamnelaraby.com/511114/ مقتل 17 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في نهم https://www.elyamnelaraby.com/511123/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/511134/ انعقاد الجلسة العلنية الخامسة لمحاكمة قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية https://www.elyamnelaraby.com/511159/ تسجيل 9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة بكورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/511167/ اللجنة الأمنية بسقطرى تتخذ عدداً من القرارات الهامة https://www.elyamnelaraby.com/511172

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