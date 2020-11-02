شبوة: محور عتق يدفع بقوات عسكرية لتأمين قطاع "هنت" النفطي

دفع محور عتق العسكري، اليوم، بقوة عسكرية، لتأمين قطاع جنة هنت النفطي في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن.



وقالت مصادر إعلامية، إن:"القوة العسكرية تحركت من محور عتق لتأمين قطاع جنة هنت النفطي، بعد استحداثات قامت بها عناصر قبليه بالقرب من الموقع في مديرية بيحان".



وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية في شبوة، أنها بصدد إعادة تدشين العمل في قطاعات نفطية في المحافظة، بعد انقطاع لسنوات جراء الحرب.



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