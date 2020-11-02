اللجنة الأمنية بسقطرى تتخذ عدداً من القرارات الهامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتخذت اللجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الإثنين، عدداً من القرارات الهادفة لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار ومعالجة قضايا المواطنين وتفعيل الدوريات التي تساهم في ضبط أي تحركات مشبوهة بالمحافظة.



جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، اليوم الإثنين، حيث استعرضت اللجنة الأمنية جُملة من القضايا المتعلقة بالجانب الأمني والعسكري وذلك لبحث لها حلول ومعالجتها بما يساعد في رفع وتيرة عمل اللجنة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

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كما اطلعت اللجنة على التقارير السابقة والمحاضر والاجراءات القانونية التي تم اتخذها في الاجتماع السابق.

وأقر الاجتماع أيضاً إنشاء مكتب خاص بالعمالة الوافدة من خارج المحافظة لتنظيم عملها، وكذلك تكليف الأمن العام بتوفير الحماية للمكتب واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الخارجين عن القانون.

وشدد الاجتماع على أهمية تسيير دوريات قوات خفر السواحل على الجزيرة لضبط السفن التي تمارس الاصطياد العشوائي في المياه الإقليمية وكذلك تفعيل دور قوات خفر السواحل بمديرية قلنسية بالتنسيق مع كتيبة الحزام الأمني المرابطة في المديرية لمضاعفة الجهود في حماية السواحل الغربية.

كما أقرت اللجنة الأمنية تشكيل لجنة تقييم للأوضاع الأمنية وسرعة معالجتها بما فيها الميناء وضبط الوضع الأمني الذي يشهده للحفاظ على أمن الميناء.

وفي سياق متصل، شدد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها المناط بها حسب المهام الموكلة والتي تهدف إلى حماية المحافظة من أي أعمال تخريبية ومشبوهة قد تزعزع أمنها واستقرارها.