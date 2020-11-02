شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة بكورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الإثنين، عن تسجيل تسع حالات شفاء وحالة وفاة واحدة بكورونا وذلك في آخر المستجدات خلال الساعات الأخيرة .

وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، ان الحالات جميعها من حضرموت .. مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة لهذا اليوم وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2063) منها (601) وفاة و(1375) تعافي.

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