رصد 202 خرقا لقوى العدوان في الحديدة والطيران المعادي يشن 13 غارة على محافظتي مأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة أن اجمالي خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ 202 خرقا خلال 24ساعة.

وأكد المصدر ان خروقات قوى العدوان في الحديدة تنوعت ما بين 6 عملية تحليق طيران إستطلاع و 153 أطلاق نار و 43 قصف مدفعي، مؤكداً أن قوى العدوان ارتكبت 28 خرقا في كيلو16 توزعت بين ضرب مدفعي وإطلاق نار بمختلف الأعيرة

ولفت إلى أن خروقات قوى العدوان في شارع الخمسين بلغت 33 خرقا و في مدينة الجبلية بلغت 45 خرقا و في مدينة التحيتا بلغت 72 خرقا، مشيرا إلى أن ارتكاب قوى العدوان 24 خرقا في مدينة حيس و الفاز و الجاح.

وفي سياق متصل بالعدوان شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 13 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية مدغل وثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان ست غارات على منطقة اللبنات بمديرية الحزم.