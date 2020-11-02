شكرا لبحثكم عن خبر شركة " السعيدة" للطيران تدشن أول رحلاتها الدولية المباشرة بين سقطرى ودبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقطرى 2 نوفمبر 2020م /

دشنت شركة السعيدة للطيران صباح اليوم أولى رحلاتها الدولية المباشرة من مدينة دبي الاماراتية الى مطار سقطرى الدولي .

حيت وصلت الرحلة مطار سقطرى ظهر اليوم بعد ان استغرقت ساعيتن قبل ان تواصل تحليقها الى مطار سيئون وقد وصل على مثنها 107 راكباً خلال خط الذهاب لتعود اياباً من سيئون الى سقطرى ومنها الى واجهتها الاولى مطار دبي وعلى متنها 130 مسافرا منهم 60 راكب خط سيئون سقطرى و 70 راكب سيئون دبي ليكن إجمالي ركابها في رحلات تدشين خطها الجديد دهاباً واياباً 237 راكباً.

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ويأتي تشغيل السعيدة لخطها الدولي الجديد بعد إنضمام طائرة حديثة من طراز B 737 - 400 والتي تتسع لعدد 160مقعدا وكذا حرص الشركة لربط مختلف مناطق اليمن بالعالم الخارجي وتشجيع عودة المناخ السياحي لها وإعادة الحياة الطبيعية للمناطق السياحية وتعزيز فرص العمل فيها وتحسين مستوى المعيشي للكثير من الاسر .

ويسهم فتح شركة السعيدة للطيران خطها الجديد دبي سقطرى سيئون سقطرى دبي في ربط الجزيرة المدرجة من قبل المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة " اليونسكو " ضمن قائمة مناطق التراث الطبيعي العالمي ومدينة بدبي التي تعد من اهم المدن العالمية وسيعزز الحركة السياحة من وإلى الجزيرة وسيعمل على تسهيل حركة النقل الجوي للمسافرين خصوصاً من أبناء الارخبيل المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة ومن محبي السياحة البيئية التي تمثل سقطرى عنوانها الرئيسي الى جانب تسهيل تنقل ابناء الجزيرة والوطن بين سقطرى سيئون .

و عكس افتتاح السعيدة لخطها الدولي للجزيرة ابتهاج أبناء المحافظة لما تشكله من أهمية واثر ايجابي في إنعاش النشاط السياحي للأرخبيل وتسهيل تنقلهم دولياً برحلة مباشرة وإنها معاناتهم في التنقل محلياً .