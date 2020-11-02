تنفيذي شبوة يناقش مستوى تحصيل الموارد المالية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب تنفيذي لمحافظة شبوة في اجتماعه اليوم برئاسة الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله تقرير حول مستوى تحصيل الموارد المالية بالمحافظة خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري،



وأوضح التقرير أن الإيرادات المحلية خلال الفترة تجاوزت سبعة وستين مليونا وثمانمائة واثنا عشر الفا واربعمائة ريال، فيما بلغت الايرادات المشتركة مائة وواحد مليونا وستمائة واثنين وثلاثين الفا واربعمائة وتسعة وثلاثين ريال، أما الإيرادات المركزية فقد تجاوزت المليار، وثمانمائة وستة واربعين مليونا و مائتين وثلاثة وتسعين الفا.

Advertisements

وبهذا الشأن، اكد الإجتماع على ضرورة اجراء عملية تقييم شاملة لمستوى تحصيل الموارد المالية بنهاية العام الجاري والافادة بنتائجها .

كما أستعرض الإجتماع تقريراً عن انشطة ادارة السير بالمحافظة لنفس الفترة، والإيرادات المالية التي بلغت 22 مليوناً و772 الف ريال .

واشاد الإجتماع بمستوى الخدمات المرورية التي تقدمها ادارة شرطة السير لمالكي المركبات و المواطنين بالمحافظة ، مثنيا على جهود رجال المرور ودورهم في تنظيم حركة السير في مدينة عتق والتي تشهد ازدحاما كبيرا بالمركبات .

كما أشاد الإجتماع بدعم شركة اوه ام في النفطية لبرامج التنمية المحلية في المديريات الشرقية استعدادها لتزويد مديريات عرماء وجردان والطلح ودهر بالتيار الكهربائي من موقعها في القطاع اس اثنين وتخصيصها اربعين منحة دراسية سنويا لابناء المحافظة للدراسة في مجالي الطب والهندسة .. مؤكدا على ضرورة مراعاة الشركة للاتفاقات معها بشان تشغيل العمالة المحلية ،والجلوس مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لحل اشكالية الاستحقاقات المالية للعاملين في احدى شركات المقاولات الداخلية المتعاقدة معها .

حضر الإجتماع، وكيلا المحافظة المساعدان، سالم الاحمدي وفهد الطوسلي .