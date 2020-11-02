مفتاح والصيعري يدشنان توزيع 12 الف حقيبة شتوية للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ،اليوم ،ومعه مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالمحافظة عبدالرحمن الصيعري، مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للنازحين والاسر المتضررة والتي تستهدف 12 الف اسرة.



وخلال التدشين ،اشاد الوكيل مفتاح بالتدخلات الانسانية لمركز الملك سلمان في المحافظة وفي مختلف الجوانب.. مشيرا الى اهمية هذه الحقائب الشتوية البالغ عددها 12 الف حقيبة والتي ستعمل على تخفيف معاناة الاسر المستفيدة من النازحين من مختلف المحافظات، مع بداية دخول فصل الشتاء.

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من جانبه اشار مدير مكتب مركز الملك سلمان الصيعري، الى ان الحقيبة الشتوية هذه تأتي في اطار الحملة الانسانية التي يقدمها المركز لمساعدة اليمنيين في مختلف الجوانب الانسانية في هذه الظروف الانسانية التي يمر بها اليمن والشعب اليمني.

الى ذلك اوضح مدير عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية عبدالوهاب نصر الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان، ان كل حقيبة شتوية تشمل اربع بطانيات شتوية كبيرة وصغيرة، واربعة جاكتات كبيرة وصغيرة، الى جانب اربعة بلوفر كبير وصغير.