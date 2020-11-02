مركز الأرصاد يصدر نشرة تحذيرية.. وهذا ابرز ما جاء فيها

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة.
وتوقع المركز في نشرته التحذيرية، أن يكون الطقس شديد البرودة وجاف على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ، الضالع، وإب .
وأشار إلى أن الأجواء شديدة البرودة ستشمل المناطق المرتفعة من محافظات تعز ، لحج وأبين وكذلك أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .
ونبه المزارعين والنحالين إلى حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم وخلايا النحل.
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