السلطات اليمنية تعلن تفكيك 32 عبوة ناسفة وضبط 63 تكفيريا خلال أسبوع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء



حققت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية انجازات أمنية كبيرة خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر المنصرم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط وإبطال مفعول 32 عبوة ناسفة زرعها تنظيمي ” القاعدة وداعش” في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء.

واضاف ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على 9 من عناصر ” القاعدة” ، و ضبط 63 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان.

ولفت إلى أن تمكنت من ضبط ( طن و 343 كيلو جرام من الحشيش المخدر ) ، و القبض على المتهمين بحيازتها ومحاولة تهريبها، والبالغ عددهم 28 متهما.