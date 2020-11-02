شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 02/تشرين الثاني/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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