شغب وأعمال فوضى وقطع للشوارع وسط مدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ تعز

شهدت مدينة تعز، اليوم الاثنين، أعمال فوضى وشغب وقطع للشوارع أمام مبنى المحافظة وقيادة المحور في شارع جمال وسط المدينة.

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وأكدت مصادر محلية، أن أعمال الفوضى جاءت على خلفية تصاعد الخلافات بين مليشيات الحشد الإخوانية ومن ضمنهم مجندون في محور تعز وقوات الأمن المحسوبون على حزب الإصلاح في تعز.

وذكر شهود عيان أن أدخنة النيران تصاعدت من كل الشوارع بما فيها شارع مبنى المحافظة ومبنى قيادة المحور في شارع جمال ووادي القاضي.

وبحسب المصادر فقد أطلقت مليشيا الإصلاح وقوات الأمن الرصاص الحي على المحتجين المسلحين من نفس الفصيل على خلفية أعمال تصفيات جسدية بينهم.

وأكدت المصادر تدخل الدبابات في الاشتباكات الداخلية بين مليشيات الإصلاح، حيث تحركت دبابة من اللواء 17 في الحصب باتجاه شارع جمال ودخلت حارة الضربة صباح اليوم الاثنين