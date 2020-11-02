مليشيا الحوثي تجدد قصف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
جددت مليشيات الحوثي الإرهابية، الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قصف منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسلحة المختلفة.
وذكر مصدر محلي، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مركز المدينة، بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي.
وتواصل مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية باليمن، خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م.
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