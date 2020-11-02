شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 02/تشرين الثاني/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

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