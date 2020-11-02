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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 17 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
قتل 17 مسلحا #حوثيا وأصيب آخرين خلال معارك "جبال نجد العتق" و"جبال ومفرق صلب" ومناطق ميسرة بجبهة نهم شرقي صنعاء.
وشنت قوات الجيش والمساندين لها هجمات عكسية تمكنت خلالها من استعادة مواقع في "القرعان" بـ "جبال نجد العتق" بجبهة نهم.
وتمكنت تلك القوات مسنودة برجال القبائل من صد محاولات تسلل لميليشيا #الحوثي في "جبال نجد العتق" و"جبال صلب".
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