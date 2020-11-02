مقتل ركن استطلاع جبهات الضالع لدى مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قُتل القيادي الحوثي المدعو "أبو حسين علي حسين المتوكل" المعيَّن من المليشيا ركن استطلاع جبهاتها في محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، وعدد من مرافقيه، بقصف مدفعي للقوات المشتركة.

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وبحسب مصدر عسكري في القوات المشتركة، استهدفت مدفعية قواتهم طقم عسكري كان يقل القيادي الحوثي "المتوكل" ومرافقيه في الجبهة الغربية للمحافظة، بعد عملية رصد واستطلاع دقيقة.

واسفر القصف عن اصابة "المتوكل" بجروح بليغة، ومصرع عدد من مرافقيه وجرح آخرين، وتدمير الطقم بالكامل.

وأفاد المصدر، نقلا عن مصادر مطَّلعة، تم نقل "المتوكل" تحت حراسة مشددة، الى المستشفى الميداني التابع للحوثيين في معسكر "المشواس"، - الخاضع لسيطرتهم- وهناك لفظ انفاسه نظرا لخطورة حالته.

وسارعت المليشيا بنقل جثة الصريع "المتوكل" عبر الطريق المؤدي نحو مدينة إب غربي الضالع، تحت ذات الحراسة ووسط تكتم شديد عن المكان الذي قصدته.