شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهولون يستهدفون منظمة فرنسية في عدن بقنبلة صوتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن ذكرت مصادر أمنية أن مجهولين هاجموا منظمة فرنسية في مدينة عدن فجر الأثنين.

وحسب المصادر، رمى مجهولون قنبلة صوتية صوب مقر منظمة فرنسية تعمل بخور مكسر. وأضافت المصادر أن شخصين على متن دراجة نارية القيا قنبلة صوب المقر ولاذا بالفرار. وأكدت المصادر عدم سقوط ضحايا جراء انفجار القنبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يستهدفون منظمة فرنسية في عدن بقنبلة صوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.