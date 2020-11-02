يعد من أبرز قيادات ذراع إيران.. مصرع ركن استطلاع جبهات الحوثيين بالضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الضالع - الخليج 365

كشفت معلومات حصرية واستباقية تحصل عليها مصدر قيادي رفيع المستوى في القوات الجنوبية المشتركة عن مصرع ركن استطلاع جبهات مليشيات الحوثي الإنقلابية وعدد من مرافقيه ، بجبهات القتال المشتعلة غربي محافظة الضالع.



وبحسب المعلومات التي تحصل عليها المصدر، فقد أصابت قذيفة مدفعية متوسطة أطلقتها وحدات الدروع بالقوات الجنوبية طقما عسكريا و على متنه ركن استطلاع جبهات الحوثيين بالضالع الهالك المدعو "أبو حسين علي حسين المتوكل" و عددا من مرافقيه بجبهات العمق الإستراتيجي غربي محافظة الضالع.

وطبقا للمصدر، فان العملية الإستباقية للقوات الجنوبية تكللت بالنجاح، و تمكنت من حصد رؤوس عددا من مسلحي الحوثي بينهم الهالك المتوكل و تدمير الطقم العسكري بالكامل.

و أشارت معلومات المصدر ان مليشيات الإنقلاب الحوثي الذراع الإيرانية باليمن، قامت بإسعاف الهالك المتوكل و عددا من مرافقيه إلى مشفى ميداني في معسكر "المشواس" الذي تسيطر عليه الأخيرة، إلا انه كان قد فارق الحياة، في الوقت الذي تتحفظ فيه المليشيات عن جثته في مكان غير معلوم، بعد ان نقلتها صوب محافظة إب.

و يعد الصريع الهالك " أبو حسين المتوكل" ركن استطلاع المليشيات بالضالع، من أبرز قيادات جبهات ذراع إيران باليمن على حدود الضالع، إضافة لكونه من أبرز العناصر ذات التواصل و الإرتباط بالمدعو "عبدالملك الحوثي" زعيم جماعة ما يسمى "أنصار الله" المدعومة من إيران في اليمن.