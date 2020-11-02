مقتل إمرأة قنصاً وإصابة طفل بجروح خطيرة بمقذوف متفجر أطقلته المليشيات بالضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الضالع - الخليج 365

لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 26 عاماً مصرعها على يد قناص حوثي في عزلة "بيه" شمال منطقة مُريس فيما أصيب يوم أمس طفل بجروح خطيرة نتيجة مقذوف حوثي اطقلته المليشيات الحوثية باتجاه بلدة سُليم شرقي مدينة الفاخر بمديرية قعطبة.



شهود عيان من عزلة "بيه" كانوا قد تحدثوا، إن المليشيات الحوثية استهدفت امرأة تدعى خلود قاسم محمد، وهي بجانب منزلها، وقد اخترقت الرصاصة جسدها وأردتها قتيلة على الفور أمام طفليها اللذان كانا بجانبها.

من جانب آخر وفي عزلة "سليم" غربي مديرية قعطبة حيث شنَّت المليشيات الحوثية قصفاً عشوائياً استهدفت فيه البلدة بعدد من قذائف الهاون، سقطت إحداهن بجانب أحد المنازن وأصيب على إثرها طفل في العاشرة يدعى أحمد يحيى صالح بجروح خطيرة.

وتأتي هذه الحوادث بعد اسبوع من قيام قناصة المليشيات الحوثية بقنص الطفل "محمد فيصل المطار" في عزلة الجروف شمال مُريس، وبعد أقل من 48 ساعة من قيام هذه المليشيات إحراق منازل ومزارع بعض المواطنين شمال شرقي مديرية الحشاء الى جانب قيامها بقصف بلدة الرباط جنوب غرب مديرية الأزارق بشكل عشوائي يوم أمس، الأمر الذي يظهر مدى تمادي هذه المليشيات في ارتكاب الجرائم والإنتهاكات بحق المدنيين وسط صمت مريب من قبل الجهات الدولية المعنية.