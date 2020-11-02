شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – دنيا بطمة هتفرجك علي الدبوسة والعباية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة المغريبة الشابة دنيا بطمة الجمهور بملامحها المختلفة في أحدث ظهور لها برفقة ابنتيها، وسط حالة من التساؤلات بين المتابعين.

واتضح أن دنيا بطمة استخدمت في إطلالتها التي ارتدت فيها زيًّا موحدًا مع بناتها جلبابًا من اللون الزهري المنقوش، برامج لتعديل الصور والفوتوشوب حتى تظهر بهذا النحو الذي أطلت به.

وكشفت دنيا من خلال تعليق على إحدى الصور عن مناسبة التصوير قائلة: “أجمل صورة مع أميراتي بذكرى المولد النبوي الشريف وكل عام وأنتم بألف خير”.

وتعرضت الفنانة لسخرية العديد من المتابعين بعد أن بدأوا يقارنون صورها سابقًا وظهورها على تطبيق سناب شات وبين أحدث إطلالاتها على إنستغرام، ليشيروا إلى أن هناك فروقات واسعة في ملامح شكلها.