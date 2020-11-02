شكرا لقرائتكم خبر عن إن غاب إسمي كفاية جسمي – شاهد ليلى علوي قلبت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مازالت إطلالات ليلى علوي التي تظهر بها بين الحين والآخر تثير الجدل بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كان آخرها الإطلالة التي ظهرت بها على غلاف إحدى المجلات الإنجليزية بعدسة المصور خالد فضة. حيث بدت النجمة المصرية فتاة فى العشرينات.

وظهرت ليلى في الصور نحيفة للغاية بعدما فقدت الكثير من الوزن، وهو الأمر الذي أثار حيرة النشطاء، كما ارتدت بلوزة ذهبية اللون مع تنورة من الفرو، ووضعت طوقاً حول رأسها كالأميرات.

وانهالت التعليقات التي تشيد بجمال ليلى علوي وإطلالتها المتميزة التي بدأت تطل بها خلال الفترة الأخيرة، في حين أكد آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه ” الفوتوشوب”.

من ناحية أخرى تواصل ليلى علوي تصوير باقي مشاهدها في مسلسل “هي ودافنشي”، الذي يشاركها البطولة فيه خالد الصاوي، ومي سليم، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، إخراج عبد العزيز حشاد، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.