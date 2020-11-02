شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. انجى خورى تحتفل بعيد ميلادها مع الخمر والنساء والعري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انجي كانت قد حققت مليونها الأول على كليب يلا نولعها عبر قناتها في يوتيوب وشاركت الجمهور عدة مقاطع فيديو اباحية من احتفالها الماجن بعيد ميلادها مع عدة زجاجات من الخمر
ويشار الى ان انجي خوري كانت قد رحلت من لبنان بعد مشاركتها في المظاهرات الشعبية ضد الحكومة اللبنانية واتهامها قمر باهتطافها بالاشتراك مع طليقها آدم ومن ثم رحلت من الامارات العربية بسبب محتوى حساباتها الفاضح على السوشيال ميديا
كما اتهمت باصابتها بالايدذ نتيجة علاقاتها الغير شرعية مع الجنسين ونشرت قمر في وقت خلافهما عدة صور فاضحة لانجي ووالدتها عاريتين مع احدى الرجال
https://www.instagram.com/p/CG5AajGjTKL/?utm_source=ig_web_copy_link
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