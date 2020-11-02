شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سيرين عبد النور لبست فستان رانيا يوسف ونسيت البطانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة سيرين عبد النور، جمهورها بأحدث صورة لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سيرين بإطلالة أنيقة وكتبت على الصورة قائلة: “الفستان أسود والقلب أبيض” لكن الجمهور استحضر مباشرة إطلالة رانيا يوسف المعروفة باسم “إطلالة البطانة”.

وكانت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور نشرت فيديو لابنها كريستيانو فى وقت سابق، عبرت فيه عن صدمتها من تصرفاته، ونشرت فيديو له وهو يلعب فى الطين بالزرع فى شرفة منزلها، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع “انستجرام” قائلة، “بضيعو دقيقة بلاقيه على البلكون ناكش الدنى!!! طيب بموتنى رجع حطهن محلهن أنو هو شاطر وأنا مصدومة بليز شوفو هالمنظر كريستيانو”.

وكانت النجمة سيرين عبد النور شاركت فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة لها على حسابها على تويتر، وظهرت سيرين على سور عال حافية القدمين مرتدية فستانا أسود من أجل التقاط الصور، وكتبت سيرين قائلة،”الشجاعة هى أن تكون نفسك كل يوم فى عالم يحاول إجبارك على أن تكــون شخصاً آخر”.

وفي وقت سابق شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها عبر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ظهرت خلالها وهي تلف علم بلدها لبنان على ظهرها، ثم علقت على الصورة بكتابة:بحبك يا لبنان، وما أن نشرت الصورة حتي انهالت عليها تعليقات متابعيها ممن أثنوا على الصورة وتحدثوا عن لبنان متمنين أن تزول الغمة عليها سريعًا، حيث لا تزال آثار الانفجار تؤثر بالسلب على كل مناحي الحياة هناك.

وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور هاجمت الحكومة اللبنانية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت الضخم.

وغردت سيرين عبر حسابها على تويتر، قائلة: “تعلموا كيف بتكون المسئولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما أنتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر… بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا”.