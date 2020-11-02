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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تيديكس" ينشر بيانا توضيخيا بشأن فعالية سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365 - خاص
نشر فريق تيديكس بيانا توضيحيا حول ما أثير من جدل خلال اليومين الماضيين، بشأن انعقاد فعاليتهم القادمة في مدينة سيئون بوادي حضرموت.
وفيما يلي ننشر نص البيان:
أردنا أن نوضح للجمهور العزيز وكل محبي تيدكس سيئون وومن جملة من النقاط اللي تشرح بكل وضوح وشفافية ماهية الفعالية وكل التفاصيل الخاصة بها وترد على أبرز التساؤلات.
في الوقت ذاته نرفع عبارات الشكر والامتنان لكل من فهمنا بوعي ودعمنا ولو بالكلمة الحسنة والمنشورات الطيبة مادعمتم إلا أهلكم وما ذتم إلا عن أرضكم.
- هل يفرض تيدكس زي معين على المشاركات؟
تيدكس حدث محلي يتحدث فيه نساء المجتمع وفق ضوابطهن المجتمعية المحلية، ويحترم خصوصية كل واحدة، ويحافظ على مظهرها الذي تختاره.
- هل المتحدثات شخصيات من الخارج؟ يتم اختيار المتحدثات من خلال استمارة التقديم و لابد أن يكنّ من المجتمع المحلي "حضرموت" مع العلم أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن اسم أي متحدثة.
- هل الفعالية ممولة او تتلقى دعم من الخارج ؟
الفعاليه تطوعية و يتم دعم الانشطة والفعاليات الخاصة بها من خلال رعايات تقدمها شركات محلية.
-هل تيدكس يتبنى أي أجندة سياسية ؟ تيدكس فعالية مجتمعية بحتة بعيد عن أجندة التيارات السياسية أو لا يميل إلى أي منهج إيديولوجي.
_ ماذا سنستفيد من تيدكس وما الذي سيقدمه للمجتمع؟
تيدكس منصة لعرض افكار و تجارب المجتمع المحلي لإبرازها محليًا و خارجيًا مما يسهم في التعريف بقيم مجتمعنا الأصيلة ونشر قصص النجاح التي تولدت من هذه الهوية وكيف أثرت بها إيجابيًا ممايبعث الأمل في نفوس الشباب.
- لماذا تيدكس وومن (للنساء)؟
تتضمن تيدكس عدة مجالات تيدكس للجميع، وتيدكس للجامعات، وتيدكس للأطفال، وتيدكس للنساء ..
وقد تم اختيار هذا النوع لأن منظمي الحدث مجموعة من فتيات المجتمع المحلي أردن ان يسلط الضوء على زميلاتهن من النساء الناجحات في.
وكمثال لهذه المحادثات:
كما أن محتوى الفعالية معلن للسلطة المحلية منذ بداية العمل قبل أشهر وقد تم شرح كافة الأنشطة وتقديم تصور مفصل لها في اللقاء الأول الذي جمع الفريق بوكيل الوادي والصحراء وهي أنشطة تهدف الى إبراز المجتمع المحلي في سيؤن خصوصا وحضرموت عمومًا.
*وكل من لديه استفسار أو سؤال يمكنه التواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيس بوك والانستقرام وتويتر
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