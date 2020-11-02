شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تهاجم مواقع مليشيا الحوثي شمال مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 Advertisements تعز - الخليج 365 شن أبطال القوات الحكومية ، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية شمال مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال القوات الحكومية هاجموا ثكنات مليشيا الحوثي الواقعة في شارع الأربعين. مضيفاً بأن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات، إلى جانب عدد من الأسرى.

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