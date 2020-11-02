أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وهي كالتالي:

عمليات استهداف حوثية على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/511042/ مؤسسة خليفة الإنسانية تواصل توفير احتياجات سكان سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/511043/ المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في الفازة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/511045/ Advertisements خروقات مليشيا الحوثي الإيرانية لوقف إطلاق النار في الحديدة بلغت 5702 https://www.elyamnelaraby.com/511047/ شرطة السير بالمهرة تضع نقطة مراقبة على خط الغيضة لتفادي الحوادث المرورية https://www.elyamnelaraby.com/511049/ المقاومة الجنوبية في حضرموت تحذر أبناء المحافظة من مؤامرة استهداف نخبتهم https://www.elyamnelaraby.com/511055/ المناضل العميد "علي صالح الطيري الحوشبي" جريح ثورة 14 أكتوبر في حوار صحفي https://www.elyamnelaraby.com/511061/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/511032/

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