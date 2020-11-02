شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يناقش أسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - سبأنت :

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، الأحد، مع أعضاء لجنة المناقصات الخاصة بشراء الوقود، أسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء وآليات المناقصات المتعلقة بتوفيره.

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وتطرق اللقاء إلى مناقشة كيفية سداد الكميات الإسعافية التي تم شرائها خلال الفترة الماضية والحلول لمشكلة تأخير دخول السفن الخاصة بالوقود إلى الميناء .

وفي اللقاء، أكد محافظ عدن على ضرورة إيجاد آلية للمناقصات تضمن إستمرار توفير الوقود ولا يعرض محطات الكهرباء للتوقف .

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بعدن بدر معاون ووكيل المحافظة جمال صديق.