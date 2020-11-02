 المقاومة الجنوبية في حضرموت تحذر أبناء المحافظة من مؤامرة استهداف نخبتهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365 - المكـلا
أصدرت المقاومة الجنوبية بحضرموت بيانا تحذيريا ، مما أسمته توجيهات مدير مكتب رئاسة الجمهورية بضم لواء من خارج المحافظة لقوات المنطقة العسكرية الثانية ، والتحركاتالاستحداثات العسكرية التي تجري في المؤسسة الاقتصادية بالمكلا .
ورأت في هذا القرار والتحركات استهداف للنخبة وللأمن والاستقرار الذي تشهده مديريات الساحل ، داعية أبناء المحافظة للتصدي لها وأفشالها.
وفيما يلي ننشر نص البيان : تعبر المقاومة الجنوبية بمحافظة حضرموت ، عن رفضها المطلق لاستقدام أي تشكيلات عسكرية من خارج المحافظة ، وترى في التوجيهات الممهورة من قبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، القاضية بضم لواء لحماية المنشآت من خارج المحافظة إلى المنطقة العسكرية الثانية ، وكذلك ماتقوم به إدارة المؤسسة الاقتصادية من تجنيد لشباب من خارج المحافظة ، استحداثات لقوات عسكرية خارج إطار النخبة والمنطقة العسكرية الثانية ، تهديدا صريحا ، للإنجاز الكبير الذي حققته حضرموت ، والمتمثل بقوات النخبة الحضرمية ، وبالتالي تهديد خطير للأمن والاستقرار الذي تحقق لمديريات الساحل ، وتعميم لتجربة الفشل والانفلات الأمني ، ومسلسل الاغتيالات اليومية ، التي يتجرع مرارتها يوميا أهلنا في مديريات الوادي ..
وإزاء هذا التحدي الكبير ، فإن المقاومة الجنوبية ، تدعو المحافظ فرج سالمين البحسني وسلطته المحلية ، والمكونات السياسية والاجتماعية ، وأبناء حضرموت عامة ، إلى نبذ الخلافات ، وتوحيد الصفوف والوقوف خلف قوات النخبة ، والتصدي بكل حزم لهذه المؤامرات القذرة ، التي تستهدف أكبر مكسب حققته حضرموت ، وقدمت في سبيل انجازه الكثير من التضحيات .
كما نحذر الحكومة من التجاوب مع المخططات الشيطانية لجماعة الإخوان وغيرها من العناصر التخريبية المنفذة للأجندة القطرية ..
مؤكدين للجميع بأننا في المقاومة الجنوبية في حضرموت ، ومن خلفنا أبناء شعبنا الجنوبي عامة ، على استعداد تام لمقاومة تلك المخططات ، والعمل بكل ما لدينا من عزم وإرادة وقوة على إفشالها ورد أصحابها خاسئين خائبين.
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