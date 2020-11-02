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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة السير بالمهرة تضع نقطة مراقبة على خط الغيضة لتفادي الحوادث المرورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365 - المهرة
قامت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة بوضع نقطة مرورية مؤقتة على خط الغيضة - سوق القات لمراقبة وتنظيم حركة السير وقت الذروة من الساعة العاشرة صباحا حتى الـ2 مساء، تفادياً للحوادث المرورية وحفاظا على الأرواح والممتلكات وذلك تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشرطة العميد مفتي سهيل صموده ومدير شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري.
وأوضح مدير شرطة السير بمديرية الغيضة الملازم حسين احمد المراني بانه تم وضع النقطة للحد من الحوادث المرورية المتكررة بمعدل من (3-2) حوادث في اليوم الواحد ، مشيرا إلى أن النقطة ستستمر حتى توسعة هذا الخط الذي وجه بتنفيذه المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر و إنجازه بأسرع وقت ممكن لتسهيل حركة السير ومنعا لتكرار الحوادث المرورية وتم الرفع بذلك خلال الاجتماع الأخير مع مكتب الأشغال العامة والطرق ومؤسسة الجسور.
وأضاف المراني بأنه تم وضع خطة مروريه للمراقبة تضمنت توجيه السائقين تجنب السرعة والتجاوز في هذا الخط ومنع دخول الدراجات النارية إليه لخطورتها وخاصة في وقت الذروة وتنبيه السائقين بإستخدام الإشارات المرورية بما فيها إشارة الخطر والتنبيه للوقوف ، ولفت بان النتائج كانت ايجابية من خلال إحصائيات الحوادث لهذا الخط الذي سمي بخط الموت ولم يسجل أي حادث منذ وضع نقطة المراقبة.
وقد قدمت إدارة شرطه السير بالمحافظة الشكر لجميع السائقين الذين التزموا وإلى رجال شرطة السير بمديرية الغيضة لدورهم الفاعل وتفانيهم في العمل ونشر الوعي المروري حفاظا على الارواح والممتلكات رغم حرارة الشمس ، وعبرت إدارة المرور عن أملها في سرعة إنجاز هذا المشروع وتوسعته مع زرع الإشارات المرورية.
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