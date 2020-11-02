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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروقات مليشيا الحوثي الإيرانية لوقف إطلاق النار في الحديدة بلغت 5702 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بلغت خروقات ميليشيا الحوثي لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي 5702.
توزعت على النحو التالي: 1749 قذيفة متنوعة، 204 هجمات بالقوى والوسائل، 176 قنصاً، 99 لاستحداثات وتحصينات، 41 قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، 13 هجوماً بالطيران المسير، 13 عبوة ناسفة.
ووفق مصادر عسكرية فإن الخروقات شملت كل قطاعات محافظة الحديدة، حيث شهد النصف الأول من الشهر ذاته أكبر تصعيد منذ توقيع اتفاق ستوكهولم ، وفقا للبيان.
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