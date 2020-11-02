شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يلتزم بالتوجيهات السعودية اثناء لقاءاته مع مستشارية ومسؤولي حكومته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدى الرئيس عبدربه منصور هادي في صور مختلفة خلال ثلاث إجتماعات هامة عقدها الاحد في مقر إقامته بالعاصمة الرياض.

وظهر الاخ الرئيس هادي في صور مختلفة بثتها وكالة الانباء اليمنية سبأ "الشرعية" ففي لقاءه مع مستشاريه في الاجتماع االاول الذي رأسه مع ونائبه لم يلتزم المجتمعون بالاحترازات وظهروا دون كمامات.

وفي الاجتماع الثاني مع دولة رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك ظهر الرجلان ملتزمان بالاحترازات الطبية بإرتداء "الكمامة".

وفي ثالث إجتماع عقده هادي مع رئاسة مجلس النواب عادت الصورة الى ارتداء الجميع الكمامات عدا مدير مكتبه د.عبدالله العليمي.

جدير ذكره بان اجتماعات الرئيس هادي التي عقدها في اوقات مختلفة ظهر في الاجتماع الاول مع مستشاريه بدون كمامات والاجتماعات التالية ظهروا مرتديين الكمامات والتى تزامن الاجتماعين الثاني والثالث مع اعادة وزارة الداخلية السعودية اقرار القوانين بضرورة ارتداء الكمامات في التجمعات العامة .

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من جهة ثانية قال متحدث الداخلية السعودية إنه متى ما دعت الحاجة سيتم فرض منع التجول بناء على توصيات اللجنة المعنية.

وشدد متحدث الوزارة اليوم الأحد، على الجميع بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث الصحة، إن غرامة تواجد أي شخص داخل التجمعات وبدون كمامة تصل إلى ألف ريال، مؤكدًا أن عقوبة عدم ارتداء الكمامات تتضاعف في حال التكرار.

وأضاف أن إدخال منشآت القطاع الخاص لعدم الملتزمين بارتداء الكمامة عقوبته 10 آلاف ريال للمرة الأولى، وتضاعف العقوبة في المرة الثانية.

منوها بأن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، وعلى الجميع مسؤولية وطنية لحماية نفسه وأسرته من فيروس كورونا المستجد، وأداء دوره في منع انتشاره، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية في جميع الأوقات.

كما أهاب بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي.